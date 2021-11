Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : la publication semestrielle accueillie sans émotion information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé jeudi que la croissance de ses entreprises en portefeuille lui avait permis de réaliser un rendement de plus de 14% au cours du premier semestre de son exercice 2021-2022. Dans un communiqué, la société d'investissement belge met en avant la croissance 'significative' du chiffre d'affaires et de la rentabilité de ses sociétés détenues en portefeuille. Cette croissance s'entend non seulement par rapport au premier semestre 2020, explique la holding, mais aussi par rapport à 2019, faisant apparaître une progression à deux chiffres comparativement à la période d'avant la crise. Sur la période allant du 1er avril au 30 septembre 2021, son résultat atteint 175,9 millions d'euros, soit un rendement non annualisé au niveau de son portefeuille. Le résultat net part du groupe s'établit, lui, à 137 millions d'euros, soit 5,1 euros par action. Dans son communiqué, Gimv avertit toutefois que les problèmes de logistique actuels, conjugués aux prix élevés des matériaux et de l'énergie et à un marché du travail sous tension, créent des incertitudes quant aux perspectives pour le second semestre de son exercice. Coté à la Bourse de Bruxelles, le titre perdait 1,6% suite à cette publication.

Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles -1.61%