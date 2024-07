Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gimv: investissement dans les accessoires pour vélo information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 14:35









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé mardi avoir réalisé un investissement stratégique au sein de Curana, un fabricant de pièces détachées, de composants et d'accessoires pour vélos.



Basé à Ardooie, non loin de Bruges, Curana s'est fait connaître pour la qualité de la conception de ses garde-boue, de ses protège-chaîne et ses manteaux pour rayons de roue, qu'il commercialise auprès de fabricants de premier plan.



Dans un communiqué, Gimv explique que cet investissement illustre sa volonté de se positionner sur le secteur de la mobilité durable et sur l'économie du bien-être ('lifestyle').



La transaction intervient à un moment crucial, puisque le fondateur de l'entreprise, Dirk Vens, est récemment décédé.



Avec l'aide de Jean-Charles Malherbe, co-investisseur et nouveau directeur général, Gimv dit vouloir professionnaliser l'organisation de Curana et accélérer son développement à l'international afin d'assurer la prochaine phase de croissance de l'entreprise.





Valeurs associées GIMV 40,90 EUR Euronext Bruxelles +0,37%