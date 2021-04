Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : investissement dans Apraxon Cercle Finance • 14/04/2021 à 13:27









(CercleFinance.com) - Gimv annonce avoir finalisé son investissement dans Apraxon, un fournisseur de soins à domicile spécialisé dans les services de soins des plaies en Allemagne, dans le cadre d'un plan de croissance conjoint avec le fondateur et PDG de la société. Apraxon propose des soins de haute qualité pour les personnes (principalement âgées) souffrant de plaies chroniques dans un cadre de soins à domicile. Les indications typiques comprennent le décubitus, le pied diabétique ou l'ulcus cruris. Ce nouvel investissement marque la cinquième acquisition de Gimv sur le marché germanophone de la santé au cours des quatre dernières années. Il compte actuellement 23 participations dans des entreprises de la santé et des sciences de la vie.

