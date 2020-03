Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : Grandeco a un nouvel actionnaire majoritaire Cercle Finance • 20/03/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Le fonds belge de capital-investissement Down2Earth remplace Gimv en tant qu'actionnaire majoritaire du producteur de papier peint belge Grandeco, ont annoncé vendredi les sociétés. Aucun détail financier sur la transaction n'a été fourni. Dans le communiqué, Gimv a indiqué qu'il prévoyait de rester au conseil d'administration de Grandeco et de réinvestir 'de manière significative'.

Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles +13.25%