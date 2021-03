Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : émission d'une première obligations verte Cercle Finance • 09/03/2021 à 14:22









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé mardi avoir émis sa première obligation verte pour un montant de 100 millions d'euros, avec une échéance à huit ans. L'opération a suscité une forte demande, le livre d'ordres ayant été largement sursouscrit, indique la société de portefeuille dans un communiqué, ce qui lui a permis d'obtenir un rendement de 2,25%. Cette levée de fonds intervient dans le sillage de la création par l'entreprise d'un cadre de travail consacré à la finance durable censé soutenir ses ambitions en tant qu''investisseur responsable'.

Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles +1.84%