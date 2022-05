Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: devient majoritaire au capital de l'allemand Variotech information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - La société belge d'investissement Gimv a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de la société allemande Variotech, spécialisée dans la fabrication de plateaux porte-pièces.



Créée en 1998, Variotech est basée à Nordhorn, une ville de Basse-Saxe, où il produit des plateaux jetables et réutilisables développés pour le transport de pièces à usiner.



Conçus pour l'essentiel à partir de matériaux recyclés à partir de thermoformage, ces plateaux sont censés faciliter l'automatisation des procédés industriels et le recours aux systèmes robotiques dans les usines.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





