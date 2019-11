Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv : chute de son bénéfice au premier semestre Cercle Finance • 21/11/2019 à 16:15









(CercleFinance.com) - Gimv a déclaré que son bénéfice net avait chuté au cours du premier semestre de son exercice, le groupe d'investissement belge citant l'impact d'un contexte économique incertain. Gimv a réalisé un bénéfice net de 51,4 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2019-2020, contre 62,5 millions d'euros un an auparavant. Dans son communiqué, le groupe cite un contexte économique incertain caractérisé par une instabilité géopolitique (guerres commerciales, Brexit, etc.), un ralentissement des investissements dans les biens d'équipement industriels (principalement en Allemagne) et une baisse des volumes dans le secteur automobile. La valeur de son portefeuille - composé à fin septembre 2019 de 53 sociétés de portefeuille dans quatre pays - a encore progressé de 8,3% à 1,2 milliard d'euros.

Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles 0.00%