Gimv: bénéfice net record sur l'exercice 2023/2024

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net record au titre de son exercice 2023-2024, à la faveur des performances remarquables dégagées par ses sociétés détenues en portefeuille.



La société d'investissement belge dit avoir généré un résultat net part du groupe de 217,1 millions d'euros, ou 7,8 euros par action, sur l'exercice clos fin mars, contre une perte de 59,5 millions d'euros (-2,2 euro par titre) à l'issue de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe met en avant la croissance réalisée par les entreprises de son portefeuille, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 15% pour une hausse de 20% au niveau de la rentabilité opérationnelle.



En tenant compte du produit en espèces tiré de ses désinvestissements (364,6 millions d'euros, soit un montant doublé d'une année sur l'autre), le rendement de son portefeuille atteint au total 19,1%.



Gimv, dont les actifs excèdent désormais 1,55 milliard d'euros, dit prévoir un dividende annuel stable à 2,6 euros.



Coté à la Bourse de Bruxelles, le titre reculait d'environ 0,6% jeudi suite à cette publication.





