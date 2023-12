Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: arrivée d'un nouvel actionnaire de référence information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé vendredi que WorxInvest avait signé un accord en vue de reprendre la participation de 27,8% détenue par la Société flamande de Participation (VPM) à son capital, faisant de la société d'investissement diversifiée son nouvel actionnaire de référence.



Le groupe belge précise que l'opération a été conclue sur la base d'un prix de 375 millions d'euros, soit 48,36 euros par titre (dividende compris), ce qui représente une prime de plus de 10% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



Cotée à la Bourse de Bruxelles, l'action Gimv progressait de presque 3% vendredi en fin de matinée suite à ces annonces.



Dans un communiqué, WorxInvest dit considérer sa prise de participation au sein de Gimv comme un 'investissement stratégique de long terme' et manifeste l'intention de soutenir pleinement les activités de l'entreprise.



Le portefeuille de Gimv - évalué à plus de 1,6 milliard d'euros - est composé d'investissements dans une soixantaine d'entreprises de croissance de taille moyenne.





Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles +2.62%