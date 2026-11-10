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Gilles Guibout prend la tête des actions européennes de BNP Paribas AM
information fournie par Agefi Asset Management 10/11/2026 à 08:00

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BNP Paribas Asset Management a nommé Gilles Guibout au poste de responsable des actions européennes, sous la responsabilité de Guy Davies, directeur des investissements et responsable global des actions actives fondamentales (Global Head of Fundamental Active Equity FAE).

Gilles Guibout était précédemment responsable des stratégies actions européennes au sein d’Axa Investment Managers, qui a été fusionné dans BNPP AM. Il y travaillait depuis septembre 2006.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Gilles Guibout supervisera les expertises en actions européennes, qui regroupent les équipes Europe Large Caps, Europe Small Caps et UK Equity basées à Paris et à Londres. L’équipe Europe Large Caps est dirigée par Valerie Charrière, l’équipe Europe Small Caps par Damien Kohler et l’équipe UK Equities par Dan Harlow.

« Ces nominations s’inscrivent dans notre ambition plus large de bâtir, au sein de FAE, une plateforme actions européennes solide et intégrée, en tirant parti de la complémentarité des expertises et des capacités d’investissement historiques d’AXA IM et de BNPP AM », a commenté la société de gestion, contactée par L’Agefi. Elles font partie de la nouvelle organisation de BNP Paribas AM, post fusion avec Axa IM, qui doit servir à atteindre les objectifs à horizon 2030.

Laurence Marchal

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