GILEAD s'offre Immunomedics pour 21 milliards de dollars

(AOF) - Gilead a confirmé son projet d'acquisition de la biotech américaine Immunomedics pour 21 milliards de dollars. Gilead propose aux actionnaires du laboratoire spécialisé dans les cancers rares 88 dollars par action, soit plus du double de leur valeur actuelle (42,25 dollars). ; Gilead financera l'opération en cash à hauteur de15 milliards de dollars et en obligations à hauteur de six milliards. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de cette année.

Cette opération permet à Gilead d'acquérir Trodelvy, un conjugué anticorps-médicament (ADC) qui est développé pour adresser différentes formes de cancer dits agressifs ou sans solution satisfaisantes. Le Trodelvy a été récemment été approuvé par la FDA pour traiter le cancer du sein métastatique triple négatif.

