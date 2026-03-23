Gilead s'apprête à racheter la biotech Ouro Medicines pour 2 milliards de dollars, selon le FT

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(Ajoute des détails du rapport dans les paragraphes 2-3)

Gilead Sciences GILD.O est sur le point d'acquérir Ouro Medicines, une société de biotechnologie spécialisée dans les traitements des troubles immunitaires, pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times lundi.

Selon les termes de l'accord, Gilead versera aux investisseurs de la société privée Ouro environ 1,5 milliard de dollars en espèces et au moins 500 millions de dollars supplémentaires si certaines étapes des essais cliniques sont franchies, indique le rapport, citant des personnes familières de l'affaire.

L'accord pourrait être annoncé dans les prochains jours, selon le rapport, ajoutant que le calendrier et les conditions pourraient changer.

Gilead et Ouro Medicines, basée en Californie, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.