Gilead et Arcus abandonnent l'essai de phase finale d'un médicament combiné contre le cancer
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails des paragraphes 2 à 4, les mouvements d'actions au paragraphe 5)

Gilead Sciences GILD.O et Arcus Biosciences RCUS.N ont annoncé vendredi qu'ils mettaient fin à une étude de phase avancée testant leur combinaison expérimentale de médicaments anticancéreux chez des patients atteints de cancers de l'estomac et de l'œsophage à un stade avancé, après qu'elle n'ait pas montré de bénéfice en termes de survie.

L'essai évaluait les anticorps expérimentaux domvanalimab et zimberelimab d'Arcus avec la chimiothérapie contre le nivolumab de Bristol Myers Squibb BMY.N plus la chimiothérapie, le traitement standard actuel.

Un comité de surveillance indépendant a recommandé de mettre fin à l'étude après qu'une analyse intermédiaire a montré que la combinaison Gilead-Arcus n'améliorait pas la survie globale par rapport au nivolumab et à la chimiothérapie.

Le comité a également déclaré qu'il y avait peu de chances de voir un résultat positif avec un suivi plus approfondi.

Les actions d'Arcus ont chuté de 12 % dans les échanges avant la mise sur le marché, tandis que Gilead a légèrement baissé.

Valeurs associées

ARCUS BIOSCIENS
25,140 USD NYSE 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
51,205 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
123,2100 USD NASDAQ 0,00%
