Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gilead : en baisse, mais un analyste reste à l'achat Cercle Finance • 21/07/2020 à 16:08









(CercleFinance.com) - Le titre Gilead recule ce mardi de -1%, même si l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 97 dollars. La cible du broker se trouve ainsi une vingtaine de dollars au-dessus des cours actuels du titre. 'Nous avons abaissé notre estimation pour le T2 en dessous du consensus et les investisseurs devraient se préparer à une baisse notable - mais cela ne devrait pas être surprenant compte tenu de ce qui avait été annoncé après le T1. Le plus important est de regarder vers l'avenir (et pas vers l'arrière)', commente le broker.

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -1.27%