Gilead développe un médicament en inhalation contre le COVID-19 Reuters • 02/06/2020 à 17:27









2 juin (Reuters) - Gilead Sciences Inc GILD.O a annoncé lundi le développement de versions simples d'utilisation de son antiviral remdesivir contre le COVID-19 qui pourraient être administrées en dehors des hôpitaux, dont certaines par inhalation. Le remdesivir est à ce jour le seul médicament qui a montré une certaine efficacité pour traiter des patients atteints du COVID-19, mais Gilead ainsi que d'autres groupes cherchent à améliorer son efficacité. Pour les cas les plus graves, Roche ROG.S ainsi qu'Eli Lilly LLY.N testent des combinaisons de médicaments associés au remdesivir. Lors d'entretiens avec des analystes, les dirigeants de l'entreprise ont expliqué que Gilead cherche à créer une formulation injectable sous-cutanée du remdesivir ainsi qu'une version à base de poudre sèche pour inhalation. Le remdesivir ne peut pas être administré sous forme de pilule car sa formule chimique se dégraderait dans le foie tandis que la formulation intraveineuse n'est utilisée que par les hôpitaux. "Les gens attendent avec impatience la formulation par inhalation" mais le développement n'en est qu'à ses débuts, a déclaré l'analyste de Jefferies Michael Yee, ajoutant que la demande peut se révéler limitée car de nombreuses personnes infectées par le virus ne nécessitent qu'un traitement minimal. Il a ajouté que Gilead était en train de renforcer sa capacité à fournir le remdesivir et qu'il avait commencé à évoquer avec des gouvernements du monde entier le question du prix de ce médicament. (Deena Beasley; version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ROCHE HLDG DR SIX Swiss Exchange +0.65% GILEAD SCIENCES NASDAQ -2.47%