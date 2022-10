Gilead : des bénéfices plus faibles au troisième trimestre

(AOF) - Société américaine de biotechnologie, Gilead Sciences a déclaré jeudi que le bénéfice du troisième trimestre a diminué en raison de la baisse des ventes de son médicament antiviral COVID-19 et des frais d'acquisition. Son chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 5 % pour atteindre 7 milliards de dollars. Gilead a déclaré que le bénéfice trimestriel ajusté a chuté de 28% à 1,90 dollar par action. Son bénéfice net est tombé à 1,42 dollar par action, contre 2,05 dollars par action.

Pour l'ensemble de l'année, Gilead s'attend désormais à des ventes de produits de 25,9 à 26,2 milliards de dollars contre une prévision précédente de 24,5 à 25 milliards de dollars. La société a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés pour 2022 entre 3,35 et 3,55 dollars par action.

Les ventes du remdesivir, traitement de COVID, vendu sous le nom de marque Veklury, ont chuté de 52% par rapport à l'année précédente pour atteindre 925 millions de dollars.

Les ventes de produits VIH de Gilead ont augmenté de 7% pour atteindre 4,5 milliards de dollars au cours du trimestre, grâce à la hausse des prix et de la demande.

Les ventes du médicament contre le cancer Trodelvy ont augmenté de 78% pour atteindre 180 millions de dollars, tandis que les ventes des thérapies cellulaires contre le cancer de Gilead ont augmenté de 79% pour atteindre 398 millions de dollars.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.