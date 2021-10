Gilead bat le consensus

(AOF) - Gilead Sciences a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au troisième trimestre 2021, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 2,59 milliards de dollars contre 360 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,65 dollars. Le consensus le donnait à 1,76 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé, passant de 6,58 à 7,42 milliards. Wall Street tablait sur 6,29 milliards.

Pour 2021, le groupe table sur un BPA compris entre 7,9 et 8,1 dollars contre entre 6,9 et 7,25 dollars auparavant. Les ventes sont attendues entre 26 et 26,3 milliards contre 24,4 et 25 milliards auparavant. Les analystes prévoient un BPA de 7,23 dollars et un chiffre d'affaires de 25,24 milliards.

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.