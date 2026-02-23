Gilead acquiert le développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars

Gilead va payer 115 dollars par action, soit une prime de 79 %, pour Arcellx

Anito-cel en cours d'examen par la FDA pour le traitement du myélome multiple

L'opération met en évidence la stratégie de croissance de Gilead dans le domaine de l'oncologie, selon le directeur général O'Day

Gilead Sciences paiera jusqu'à 7,8 milliards de dollars pour acquérir son partenaire Arcellx dans le cadre de sa plus importante transaction depuis 2020, a déclaré lundi la société biopharmaceutique, qui cherche à renforcer sa gamme de traitements contre le cancer.

La société GILD.O , bien implantée dans les médicaments contre le VIH et les traitements des maladies du foie, a cherché à croître au-delà de ses domaines de prédilection alors qu'elle est confrontée à la baisse des ventes de son médicament COVID-19, Veklury, et qu'elle se prépare à de futures pertes de brevets.

Elle paiera 115 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 79 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions d'Arcellx ACLX.O étaient en hausse de 78,5 % à 114,46 $, tandis que Gilead a chuté d'environ 1 % avant la cloche.

Kite Pharma, une unité de Gilead Sciences, s'est associée à Arcellx pour développer et vendre conjointement anito-cel - une thérapie CAR-T expérimentale pour le myélome multiple, un type de cancer du sang.

Christopher Schott, analyste chez J.P.Morgan, voit dans l'anito-cel un "produit de plusieurs milliards de dollars pour Gilead à terme", qui est "bien placé pour prendre des parts sur le marché du myélome".

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis examine actuellement la thérapie comme traitement de quatrième intention pour les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, et une décision est attendue d'ici le 23 décembre de cette année.

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'anito-cel a montré une efficacité généralement comparable et un profil de sécurité potentiellement meilleur par rapport au

traitement Carvykti de Johnson & Johnson JNJ.N et de son partenaire Legend Biotech LEGN.O .

Il s'agit de l'accord le plus important conclu par Gilead depuis le rachat d' Immunomedics pour 21 milliards de dollars , qui lui donne accès au Trodelvy, un anticorps conjugué à un médicament utilisé dans le traitement d'un type de cancer du sein avancé.

Daniel O'Day, directeur général de Gilead, a déclaré que la technologie de ciblage unique d'anito-cel pourrait aider Gilead à développer des thérapies cellulaires de nouvelle génération, renforçant ainsi son potentiel en oncologie et dans le traitement des inflammations.

Une fois l'anito-cel approuvé par la FDA, la transaction proposée devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en 2028 et au-delà.

Gilead versera également aux actionnaires d'Arcellx 5 dollars par action, sous réserve que les ventes nettes mondiales cumulées d'anito-cel atteignent au moins 6 milliards de dollars entre le lancement et la fin de l'année 2029.