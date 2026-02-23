 Aller au contenu principal
Gilead acquiert le développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation du directeur général aux paragraphes 9 et 10 et d'informations générales dans l'ensemble du document)

Gilead Sciences va payer jusqu'à 7,8 milliards de dollars pour acquérir son partenaire Arcellx dans sa plus grande transaction depuis 2020, a déclaré la société biopharmaceutique lundi, alors qu'elle cherche à renforcer sa gamme de traitements contre le cancer.

La société GILD.O , qui est bien implantée dans les médicaments contre le VIH et les traitements des maladies du foie, a cherché à croître au-delà de ses domaines de prédilection alors qu'elle est confrontée à la baisse des ventes de son médicament COVID-19, Veklury, et qu'elle se prépare à de futures pertes de brevets.

Elle paiera 115 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 79 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Les actions d'Arcellx ACLX.O étaient en hausse de 78,5 % à 114,46 dollars, tandis que Gilead a chuté d'environ 1 % avant la cloche.

Il s'agit de l'accord le plus important conclu par Gilead depuis son rachat d'Immunomedics pour 21 milliards de dollars, qui lui donne accès au Trodelvy, un conjugué anticorps-médicament utilisé pour traiter un type de cancer du sein avancé.

Kite Pharma, une unité de Gilead Sciences, s'est associée à Arcellx pour développer et vendre conjointement anito-cel, une thérapie CAR-T expérimentale pour le myélome multiple, un type de cancer du sang.

La thérapie cellulaire CAR-T est un traitement du cancer qui utilise les propres cellules immunitaires génétiquement modifiées du patient pour trouver et tuer les cellules cancéreuses.

La Food and Drug Administration américaine examine actuellement anito-cel comme traitement de quatrième ligne pour les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire, et une décision est attendue pour le 23 décembre de cette année.

"Au-delà du lancement potentiel cette année, anito-cel pourrait devenir un traitement fondamental pour le myélome multiple au fil du temps, y compris pour les lignes de traitement antérieures", a déclaré Daniel O'Day, directeur général de Gilead.

M. O'Day a déclaré que la technologie de ciblage unique d'anito-cel pourrait aider Gilead à développer des thérapies cellulaires de nouvelle génération, renforçant ainsi son potentiel en oncologie et dans le traitement des inflammations.

Une fois l'anito-cel approuvé par la FDA, la transaction proposée devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en 2028 et au-delà.

Gilead versera également aux actionnaires d'Arcellx 5 dollars par action, sous réserve que les ventes nettes mondiales cumulées d'anito-cel atteignent au moins 6 milliards de dollars entre le lancement et la fin de l'année 2029.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ARCELLX
64,1400 USD NASDAQ -3,59%
GILEAD SCIENCES
151,4000 USD NASDAQ +0,19%
