GILDAN-Le Canadien Gildan s'apprête à racheter Hanesbrands pour une valeur d'environ 5 milliards de dollars, selon le FT

La société canadienne Gildan Activewear

GIL.TO est sur le point de conclure un accord pouracheter Hanesbrands HBI.N , ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les négociations sont à un stade avancé et un accord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine,a indiqué le FT, tout en précisant qu'une acquisition pourrait ne pas être finalisée.

Les actions de Hanesbrands, évaluées à 1,71 milliard de dollars à la clôture de lundi, ont bondi de près de 30 % pour atteindre 6,23 dollars dans les échanges avant bourse.

La société canadienne de vêtements, qui fabrique principalement des vêtements de base utilisés pour la personnalisation, avait une capitalisation boursière d'environ 10 milliards de dollars canadiens (7,62 milliards de dollars).

Hanesbrands et Gildan n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le fabricant des vêtements d'intérieur Hanes et Bonds a étéébranlé par l'impact des tarifs douaniers, qui ont touché 75 % de ses ventes et ont entraîné une chute de plus de 40 % de ses actions depuis le début de l'année.

Pourtant, la semaine dernière, Hanesbrands a battu les estimations du marché en termes de bénéfices et de revenus au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, citant des économies de coûts plus importantes .

L 'année dernière, Hanesbrands a vendu sa marque de vêtements de sport Champion à Authentic Brands Group dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars, l'entreprise cherchant à rationaliser ses activités et à se concentrer sur sonsegment des vêtements d'intérieur.

L'année dernière, l'ensemble du conseil d'administration de Gildan a démissionné et le directeur général Vince Tyra a quitté son poste de président-directeur général après une longue bataille de procurations.

