GILDAN-Le Canadien Gildan s'apprête à acquérir Hanesbrands pour environ 5 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails du rapport du FT au paragraphe 2 et de la capitalisation boursière de Hanesbrands au paragraphe 4)

Le Canadien Gildan Activewear GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour acquérir Hanesbrands

HBI.N , ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières de l'affaire.

Les négociations sont à un stade avancé et unaccord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine, selon le rapport.

Gildan Activewear et Hanesbrands n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La valeur boursière de Hanesbrands s'élevait à 1,71 milliard de dollars à la clôture du marché lundi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du FT.