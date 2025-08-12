GILDAN-L'entreprise canadienne Gildan s'apprête à racheter Hanesbrands pour une valeur d'environ 5 milliards de dollars, selon le FT

(Ajout de la capitalisation boursière de Gildan au paragraphe 4 et du contexte à partir du paragraphe 6)

La société canadienne Gildan Activewear

GIL.TO est sur le point de conclure un accord pour acquérir Hanesbrands HBI.N , ce qui pourrait valoriser le fabricant américain de vêtements d'intérieur à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Les négociations sont à un stade avancé et un accord pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine, ont déclaré ces personnes , tout en précisant qu'une acquisition pourrait ne pas être finalisée.

Gildan Activewear et Hanesbrands n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du FT.

La capitalisation boursière de Hanesbrands s'élevait à 1,71 milliard de dollars à la clôture du marché lundi, tandis que la valeur boursière de Gildan s'élevait à environ 10,50 milliards de dollars canadiens (7,62 milliards de dollars), selon les données de LSEG.

Le fabricant des vêtements d'intérieur Hanes et Bonds a vu ses actions chuter de plus de 40 % depuis le début de l'année. L'entreprise a précédemment déclaré que 75 % de ses ventesavaient été affectées par les droits de douane américains.

Cependant, la semaine dernière, Hanesbrands a battu les estimations du marché en termes de bénéfices et de revenus au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles, citant des économies de coûts plus importantes . Ses actions ont augmenté d'environ 15 % depuis lors.

L 'année dernière, Hanesbrands a vendu sa marque de vêtements de sport Champion à Authentic Brands Group dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars, l'entreprise cherchant à rationaliser ses activités et à se concentrer sur sonsegment des vêtements d'intérieur.

Gildan est connue pour la fabrication de vêtements de haute qualité, notamment des T-shirts, des sweats à capuche et des chaussettes, largement utilisés pour la personnalisation et la vente en gros.

L'année dernière, l 'ensemble de son conseil d'administration a démissionné, et Vince Tyra a quitté son poste de présidente-directrice générale.

(1 $ = 1,3772 dollar canadien)