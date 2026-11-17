Giga Energy a annoncé mardi avoir signé un contrat de location de 10 ans d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec un fournisseur américain de services cloud spécialisés dans l'IA, portant sur un centre de données de 60 mégawatts en cours de développement dans le comté de Hunt, au Texas.
L'annonce de ce développeur de centres de données dédiés à l'IA s'inscrit dans la tendance actuelle des entreprises technologiques et des fournisseurs de services cloud, qui augmentent leurs capacités pour répondre à la demande en forte hausse en matière de calcul pour l'intelligence artificielle.
Voici plus de détails:
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Giga Energy a lancé la construction de cette installation, baptisée "Project Clay", en juillet et se chargera du développement, de la propriété et de l’exploitation du site pour le compte de son client
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Le site utilisera un système de refroidissement en circuit fermé et ne dépendra pas des réseaux d’eau municipaux ni des nappes phréatiques pour ses opérations de refroidissement , a précisé l’entreprise
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L’approche de construction préfabriquée adoptée par l’entreprise devrait permettre d’achever le site en moins de huit mois , a-t-elle ajouté
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Ce centre de données de 60 mégawatts devrait entrer en service au printemps 2027
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