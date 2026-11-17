Giga Energy signe un contrat de location d'un milliard de dollars avec un fournisseur de services cloud pour un centre de données dédié à l'IA au Texas

Giga Energy a annoncé mardi avoir signé un contrat de location de 10 ans d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec un fournisseur américain de services cloud spécialisés dans l'IA, portant sur un centre de données de 60 mégawatts en cours de développement dans le comté de Hunt, au Texas.

L'annonce de ce développeur de centres de données dédiés à l'IA s'inscrit dans la tendance actuelle des entreprises technologiques et des fournisseurs de services cloud, qui augmentent leurs capacités pour répondre à la demande en forte hausse en matière de calcul pour l'intelligence artificielle.

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