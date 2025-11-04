Getty Images perd en grande partie un procès historique au Royaume-Uni concernant un générateur d'images basé sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Getty aux paragraphes 9 et 10)

Getty Images a largement perdu son procès historique contre la société d'intelligence artificielle Stability AI au sujet de son générateur d'images devant la Haute Cour de Londres ce mardi.

La société Getty, basée à Seattle, qui produit des contenus éditoriaux et des images et vidéos créatives, accusait Stability AI d'utiliser ses images pour "entraîner" son système Stable Diffusion, qui peut générer des images à partir de textes.

La société avait poursuivi Stability AI pour violation du droit d'auteur au motif que Stable Diffusion avait été entraîné à l'aide des images de Getty et que les images générées par Stable Diffusion reproduisaient ses images protégées par le droit d'auteur.

Mais Getty a abandonné cette partie de l'affaire à mi-procès, en partie à cause d'un manque de preuves sur l'endroit où Stable Diffusion a été "formé", ce qui, selon les avocats spécialisés dans la propriété intellectuelle, pourrait limiter la portée plus large de la décision de mardi pour le droit de l'IA.

Les plaintes de Getty pour contrefaçon de marque et pour violation secondaire du droit d'auteur, alléguant que Stability AI a importé au Royaume-Uni un modèle d'IA qui viole son droit d'auteur, sont restées en suspens avant la décision de la Cour.

La juge Joanna Smith a déclaré dans une décision écrite que Getty avait obtenu gain de cause "en partie" en matière de contrefaçon de marque en ce qui concerne les filigranes Getty générés par les utilisateurs de Stable Diffusion, mais que ses conclusions étaient "à la fois historiques et d'une portée extrêmement limitée".

Elle a rejeté la demande de Getty concernant l'atteinte secondaire au droit d'auteur.

Getty Images a déclaré dans un communiqué que la décision "confirme que l'inclusion par Stable Diffusion des marques de Getty Images dans les résultats générés par l'IA a porté atteinte à ces marques".

La déclaration ajoute que la décision "a établi un puissant précédent selon lequel les articles immatériels, tels que les modèles d'IA, peuvent faire l'objet de plaintes pour violation du droit d'auteur de la même manière que les articles matériels", ce que Getty a déclaré utiliser dans son procès parallèle contre Stability AI aux États-Unis.

Les actions de la société ont d'abord baissé de 6,6 % dans les échanges avant bourse à la suite de la décision, mais à 1110 GMT, elles étaient indiquées en hausse de 4,25 %.