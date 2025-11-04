Getty Images perd en grande partie un procès historique au Royaume-Uni concernant un générateur d'images à base d'IA

Getty Images a largement perdu son procès historique contre la société d'intelligence artificielle Stability AI au sujet de son générateur d'images devant la Haute Cour de Londres ce mardi.

La société Getty, basée à Seattle, qui produit du contenu éditorial et des images et vidéos créatives, accusait Stability AI d'utiliser ses images pour "entraîner" son système Stable Diffusion, qui peut générer des images à partir d'entrées textuelles.

La société a poursuivi Stability AI pour atteinte à la marque et pour atteinte secondaire au droit d'auteur, alléguant que Stability AI avait importé au Royaume-Uni un modèle d'IA qui violait son droit d'auteur.

La juge Joanna Smith a déclaré dans une décision écrite que Getty avait obtenu gain de cause "en partie" en ce qui concerne la contrefaçon de marque, mais que ses conclusions étaient "à la fois historiques et d'une portée extrêmement limitée". Elle a également rejeté la plainte pour violation secondaire du droit d'auteur.