Getlink : validation de son dossier de sécurité par la CIG

(AOF) - Getlink a obtenu la validation, par la Commission Intergouvernementale (CIG), de son dossier de sécurité qui permet de garantir la compatibilité de l’interconnecteur avec le système ferroviaire. Cette nouvelle étape, déterminante dans le déploiement du projet ElecLink, fait suite au succès des tests d’électrisation du câble menés à la fin de l’été en collaboration avec les entreprises spécialisées Siemens et Eurailtest.

En parallèle, Eurotunnel a adapté ses procédures d'exploitation et de maintenance, ce qui permet de passer à la phase suivante de transfert technique d'électricité entre RTE et National Grid avant la mise en service commerciale prévue mi-2022.

Reconnu Projet d'Intérêt Commun par la Commission européenne, ElecLink propose une capacité d‘échange de 1 GW entre la France et le Royaume-Uni, soit l'équivalent de la consommation électrique de 1,65 million de foyers.

" Unique interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni utilisant une infrastructure déjà existante et sans aucune interaction avec l'ecosystème sous-marin, Eleclink permet de renforcer les échanges transmanche et d'accélérer la transition énergétique engagée par les pays européens ", explique Getlink.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Transporteur ferroviaire exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 70 % des traversées de la Manche en voitures et 40 % de celles en camion, diversifié dans le fret et la logistique ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Groupe de 816 M€ de chiffre d’affaires organisé en 3 branches : Liaison Fixe pour la concession sous la Manche (88 % des revenus), Europorte pour le fret ferroviaire (12 %) et Eleclink, future interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne ;

- Modèle d'affaires fondé sur la récurrence des résultats par : la génération de chiffre d'affaires additionnel dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant déjà réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 13 ans / la complémentarité avec le frêt ferroviaire en France et Eleclink ;

- Capital ouvert ( 5,03 % pour Effage, derrière Atlantia avec 15,5 % et TCI avec 14 %) , Yann Leriche étant directeur général et Jacques Gounon président du conseil d'administration de 15 membres ;

- Dette encore élevée à 4,1 Mds€ mais 629 M€ de trésorerie disponible, soit près de 3 fois le service annuel de la dette, d'une durée de 19 ans.

Enjeux

- Stratégie « Ambitions 2022 » aux objectifs confirmés d'un résultat opérationnel de 735 M€ et d'une hausse annuelle 0,05€ du dividende ;

- Stratégie d'innovation renforcée par la création de la direction « ingénierie et projets » et fondée sur 2 piliers : l'analyse de données pour optimiser la maintenance prédictive et des équipements / une plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale avec 3 enjeux prioritaires - transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire -, 6 engagement et 12 indicateurs de résultats : réduction de 30 % des émissions directes (vs 2019), avec un objectif intermédiaire de – 15 % en 2023 / vers 100 % de consommation énergétique nucléaire ou hydraulique sans émanation de CO2 (déjà 90 %) / après la création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et objectif de réduction de 10 % d’usage de l’eau potable / vers 3 partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire : émissions de green bonds pour financer Eleclink ;

- Avancée du projet Eleclink, commercialisable à partir de la mi-2022 après l’accord pour le tirage du câble dans le tunnel ;

- Reprise de la dynamique des contrats de desserte de Montbéliard sur le site PSA, de travaux d'infrastructures à Bordeaux et en Nouvelle Aquitaine, du contrat Socorail ITE chez Lafarge la Couronne.

Défis

- Catalyseurs boursiers : levée des restrictions anti-Covid, nouvelles destinations d’Eurostar (attente d'une ligne Bordeaux-Londres), renforcement dans la logistique portuaire, obtention de contrats par Europorte ;

- Conclusion des négociations avec les partenaires sociaux pour réduire le nombre de salariés ;

- Poursuite de la réduction des charges d’exploitation, de 45 M€ au 1 er semestre, soit plus que l’objectif annuel ;

- Suspension des objectifs 2021, en raison du manque de cadre stable pour les voyages transfrontaliers ;

- Reprise du dividende 2020 à 0,05 €.