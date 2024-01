Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: une prise de participation dans le ferroviaire information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - L'opérateur français du tunnel sous la Manche Getlink a annoncé mercredi que sa filiale ferroviaire Europorte allait prendre une participation de 20% au sein de T.S.Rail (Track Solution Rail), une société spécialisée dans les installations ferroviaires et les voies de roulement.



A travers cette transaction, Europorte dit vouloir élargir son offre et ses activités en ouvrant la voie à de nouveaux projets dans un marché 'en pleine transformation'.



T.S.Rail est une holding regroupant cinq entités (Somarail Nord, Somarail Sud, Somarail Est, Somarail Réseau et Ingefer) affichant un effectif total de près de 140 salariés et un chiffre d'affaires annuel de 25 millions d'euros.



L'entreprise, dont le siège est basé à Grande-Synthe, propose des interventions techniques ainsi que des prestations intellectuelles sur le réseau ferré national, les installations terminales embranchées et les voies ferrées locales et portuaires.



La société sera présidée par Pierre Dezoomer en sa qualité d'associé majoritaire et président des filiales.





