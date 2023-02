Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Getlink: une nouvelle avancée dans le transport bas-carbone information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 09:41

(CercleFinance.com) - Getlink a annoncé mercredi la mise en service par sa filiale Eurotunnel d'une nouvelle technologie d'alimentation électrique ferroviaire devant lui permettre d'accroître ses capacités de transport dans le tunnel sous la Manche.



Ce compensateur statique synchrone (STATCOM), connecté à un système de traction électrique ferroviaire, est le fruit d'un investissement de 45 millions d'euros et de cinq ans de recherche dans le cadre d'une collaboration menée avec GE et Eurostar, précise le groupe dans un communiqué.



Le projet doit permettre à Eurotunnel de doubler la puissance de compensation réactive dans le tunnel sous la Manche et d'améliorer la stabilité de son réseau électrique, en particulier en période de pointe.



Il s'agit en effet du du plus puissant dispositif de type STATCOM déployé dans le monde.



L'opérateur pourra ainsi faire circuler en permanence jusqu'à 16 trains de dernière génération simultanément dans le tunnel.



Chez Eurostar, on explique que cette avancée technologique va permettre d'accompagner son objectif de transporter 30 millions de passagers par an d'ici 2030.