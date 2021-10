Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : une filiale obtient le certificat européen CSU information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que sa filiale de fret ferroviaire, Europorte France, a obtenu le Certificat de Sécurité Unique (CSU) valable dans plusieurs pays et décerné par l'European Union Agency for Railway pour une durée de 5 ans. Europorte France devient ainsi être la première entreprise de fret ferroviaire française à obtenir le CSU. 'Cette obtention permet notamment d'intégrer complètement le quatrième paquet ferroviaire ainsi que finaliser l'intégration de la sécurité ferroviaire dans notre système de management intégré', précise Getlink. Grace à ses conducteurs et ses locomotives habilités sur les trois réseaux français, belges et allemand, Europorte apporte un service quotidien en open access sans rupture de charge à l'ensemble de ses clients. Europorte France réalise plus de 30% du chiffre d'affaires de son activité de traction grâce aux trafics internationaux notamment vers la Belgique et l'Allemagne.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.41%