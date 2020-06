Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : un nouveau Directeur Environnement Cercle Finance • 29/06/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - La direction du groupe annonce la nomination de Vincent Ducros au poste de Directeur Environnement à compter du Lundi 29 juin 2020. Depuis 2018, Vincent était Responsable Projets chez Suez Recyclage & Valorisation France où il pilotait une cellule de réponses aux appels d'offre publics d'infrastructures en marché de performance ou en concession. ' La préservation de l'environnement fait partie de notre ADN, depuis que nous avons commencé, il y a vingt-cinq ans, à faire voyager un grand nombre de clients tout en protégeant les milieux naturels de la pollution et des gaz à effet de serre. Cette implication est aujourd'hui globale avec la diversification des activités de Getlink. ' indique Sandrine Prieur.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.31%