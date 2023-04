Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: un CA plus que doublé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/04/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - Getlink publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 506,9 millions d'euros, en hausse de 126%, dont une croissance de 23% à périmètre comparable, confortant sa confiance dans sa capacité à dépasser un EBITDA de 910 millions en 2023.



Sa filiale historique Eurotunnel, opérant le tunnel sous la Manche, a réalisé un chiffre d'affaires accru de 26% à 241,1 millions d'euros, dont des croissances de 14% pour les navettes et de 60% pour le réseau ferroviaire, porté par la croissance du trafic Eurostar.



Par ailleurs, sa filiale de fret ferroviaire Europorte a vu son chiffre d'affaires progresser de 5% à 34,7 millions d'euros, tandis que l'interconnexion électrique sous la Manche ElecLink a réalisé un chiffre d'affaires de 231,1 millions.





