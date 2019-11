Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : trafic record pour Le Shuttle Freight en octobre Cercle Finance • 14/11/2019 à 09:00









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que Le Shuttle Freight, profitant d'un effet de stockage en vue d'un éventuel Brexit le 31 octobre, a établi un nouveau record historique de trafic avec 153.600 camions transportés, en hausse de 1%, effaçant ainsi le précédent record de mars 2019. Les navettes passagers, portées par un effet calendaire favorable lié aux vacances de la Toussaint, ont transporté 205.371 véhicules de tourisme en octobre 2019, en hausse de 1% sur un an, et ont réalisé le meilleur mois d'octobre depuis 2003. Depuis le 1er janvier 2019, plus de 1,3 million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes Le Shuttle Freight et près de 2,3 millions de véhicules de tourisme avec Le Shuttle, en baisses respectives de 5% et de 2% en comparaison annuelle.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.53%