Getlink : trafic du mois de septembre 2021 information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 08:11









(CercleFinance.com) - Le Shuttle Freight a transporté 116 915 camions en septembre 2021, soit une baisse de 11 % par rapport à 2020. ' Il a été pénalisé par un effet de base légèrement défavorable lié aux premiers stockages effectués en prévision du Brexit à la même époque en 2020 ' indique le groupe. Depuis le 1er janvier 2021 Le Shuttle Freight a transporté près de 1 million de camions, soit une baisse de seulement 4% par rapport à 2020. Sur la même période, Le Shuttle a transporté 135 287 véhicules de tourisme, en croissance de 6% par rapport à 2020.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -0.48%