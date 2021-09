Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : trafic des navettes passagers en baisse en août information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Getlink a annoncé mardi que le trafic de navettes passagers était reparti à la baisse au mois d'août du fait d'un effet de base défavorable. L'opérateur du tunnel sous la Manche dit avoir transporté 147.296 véhicules de tourisme le mois dernier, soit 45% de moins que les 267.942 du mois d'août 2020. Dans son communiqué, le groupe invoque un effet de base défavorable lié à la la levée des restrictions de déplacement qui avait marqué la première moitié d'août 2020, au contraire de cette année. Getlink précise avoir en outre transporté 105.704 camions en août 2021, soit une baisse de 4% par rapport à 2020.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.69%