Getlink: trafic des navettes dopé par le Jubilé de la reine information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 09:23

(CercleFinance.com) - L'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink revendique des trafics records (depuis les pics estivaux de 2020) pour ses navettes Eurotunnel, à l'occasion des départs en vacances pour le 'half-term' britannique et du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II.



Entre le lundi 30 mai et le dimanche 5 juin, plus de 57.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes passagers, permettant ainsi à près de 180.000 personnes de rejoindre leur lieu de villégiature ou de profiter des festivités.



Getlink pointe aussi une fréquentation qui a plus que doublé par rapport à 2019 pour le service Flexiplus et souligne le retour des ventes en duty free dans ses boutiques de Folkestone et Coquelles, suite à la sortie du Royaume-Uni de l'UE.