Getlink: trafic dense pour Le Shuttle en fin d'année

(CercleFinance.com) - Getlink indique que son service de navettes passagers sous la Manche Eurotunnel Le Shuttle a transporté plus de 100.000 véhicules de tourisme entre Folkestone et Coquelles au cours de la période des vacances de fin d'année.



Avec un pic à près de 25.000 voitures entre le vendredi 16 et le dimanche 18 décembre, soit une hausse de près de 20% par rapport à la même période l'année dernière, Le Shuttle a réalisé son meilleur weekend pour un mois de décembre depuis 2019.



'Une nouvelle fois, les vacanciers ont privilégié une solution de transport simple et bas carbone, pour rejoindre leurs lieux de villégiature et passer les fêtes de fin d'année en famille', commente le groupe d'infrastructures de transport.





