Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: trafic de navettes pénalisé par le 21 décembre information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'en décembre 2023, son service de navettes LeShuttle Freight a transporté 90.780 camions, en baisse de 15% par rapport au même mois de l'année précédente, en raison notamment d'une interruption des opérations le 21 décembre.



Cette dernière a aussi pénalisé LeShuttle, qui a transporté 186.979 véhicules de tourisme (voitures, motos, véhicules avec remorques, caravanes, camping-cars et autocars), en diminution de 4% par rapport à décembre 2022.



En tout sur l'année 2023, LeShuttle Freight a transporté 1,2 million de camions, en baisse de 17% due à la conjoncture économique au Royaume-Uni, alors que le trafic des navettes LeShuttle s'est accru de 6% à 2,25 millions de véhicules de tourisme transportés.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.22%