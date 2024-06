Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: trafic camions stable au mois de mai information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 09:17









(CercleFinance.com) - Getlink a fait état mardi d'un trafic de navettes camions stable le mois dernier par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui porte à 3% sa baisse sur les cinq premiers mois de l'année.



L'opérateur du tunnel sous la Manche indique avoir transporté 101.158 camions sur 'LeShuttle Freight' le mois dernier, à comparer avec 101.401 au mois de mai 2023.



Sur la période allant de janvier à mai, ce sont 504.209 poids lourds qui ont traversé la Manche à bord de ses navettes, contre 522.042 sur la période correspondante de 2023.



Concernant les voitures, le trafic de navettes passagers a augmenté de 2% par rapport à mai 2023, ce qui ne l'empêche pas d'accuser un repli de 6% depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année dernière.



'LeShuttle' a ainsi transporté 196.813 véhicules de tourisme y compris les motos, camping-cars et autocars, contre 193.609 un an plus tôt.



Ce sont quelque 751.000 véhicules particuliers qui ont été transportés depuis le 1er janvier, à comparer avec 795.719 en mai 2023.





