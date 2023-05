Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: trafic camions -23% en avril, passagers +5% information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 09:29









(CercleFinance.com) - Getlink a fait état jeudi d'une baisse de 23% à 98.737 passages de son trafic de navettes camions le mois dernier par rapport à la même période de l'année dernière.



Dans un communiqué, l'opérateur du tunnel sous la Manche justifie son repli par un effet de base défavorable, les chiffres de 2022 ayant été gonflés par l'arrêt des opérations de la compagnie de ferries P&O sur le détroit.



Sur les quatre mois de janvier à avril, le propriétaire d'Eurotunnel dit avoir transporté 420.641 camions, un chiffre en baisse de 17%.



Concernant les voitures de tourisme, le trafic de navettes passagers a augmenté de 5% par rapport à avril 2022, à 214.973, ce qui porte à 21% sa progression depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année dernière, avec 602.110 véhicules transportés.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +0.24%