Getlink: succès du premier weekend d'affluence de l'année information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Avec l'allègement des restrictions de voyage et le début des vacances scolaires, Getlink annonce que près de 17.000 voitures ont été transportées à bord des navettes passagers entre le vendredi 11 et le dimanche 13 février, premier week-end de départ des vacances d'hiver.



Flexiplus a enregistré, le 11 février, sa meilleure performance depuis le début de la pandémie avec 1.551 traversées dans le sens Folkestone-Calais : il s'agit de la troisième meilleure journée pour le service passagers premium d'Eurotunnel depuis son ouverture.



'La mobilisation totale des équipes pour ce premier week-end d'affluence de l'année a permis d'offrir une expérience de voyage haut de gamme, aux près de 50.000 voyageurs qui ont traversé', ajoute l'opérateur du tunnel sous la Manche.





