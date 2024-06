Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - Getlink gagne plus de 2% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par des propos de Barclays qui relève son conseil de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur le titre de l'opérateur du tunnel sous la Manche, avec un objectif de cours porté de 15 à 20 euros.



'Le cycle de révisions négatives des résultats pourrait bientôt prendre fin', estime notamment le broker, qui pointe une certaine reprise de trafic et la valeur des options clés (plus de service à grande vitesse et un deuxième ElecLink).





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16.63 EUR Euronext Paris +1.90%