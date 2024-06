Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 15:31









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Getlink prend près de 2% avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 17,7 à 18,5 euros, sur le titre de l'opérateur du tunnel sous la Manche.



'Le retrait du cours de Bourse après l'annonce des élections anticipées françaises offre une opportunité intéressante ; nous voyons une inflexion potentielle dans la croissance des navettes et du chemin de fer à moyen terme', explique le broker.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15,90 EUR Euronext Paris +1,63%