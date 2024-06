Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: soutenu par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Getlink s'adjuge plus de 2%, sur fond d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours porté de 16 à 20 euros, dans sa note où il mentionne l'idée d'une fusion avec Eiffage.



'Eiffage sous-performe et nous semble payer le manque d'acquisition structurante. Pour changer de statut, Spie et les énergies renouvelables peuvent attendre, l'élu est Getlink...', explique l'analyste.



S'il reconnait que 'l'équation de la prise de contrôle de Getlink reste complexe', Oddo BHF estime qu'une solution ambitieuse consisterait à convaincre Getlink d'une fusion entre égaux sous la forme d'un projet de 'reverse takeover'.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 16.70 EUR Euronext Paris +3.18%