GETLINK signe un partenariat avec la RATP en vue de l'ouverture du marché TER

(AOF) - Les groupes RATP et Getlink ont annoncé un partenariat en vue de l'ouverture du marché TER. A cette occasion, les deux groupes ont l'intention de créer une société à capitaux partagés (joint-venture), RATP à 55%, Getlink à 45%, ce rapprochement étant naturellement conditionné aux autorisations administratives nécessaires. Cette décision se base sur la complémentarité stratégique des deux entreprises : la RATP, dont la filiale RATP Dev sera signataire de l'accord de partenariat, est un spécialiste de l'exploitation et de la maintenance du transport de voyageurs, en France et à l'international.

Getlink est un acteur majeur des infrastructures de mobilité et est spécialisé dans la gestion, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures, l'exploitation de services ferroviaires de navettes dans le tunnel sous la Manche, et de fret en France et à l'international.

L'alliance des deux groupes permet ainsi de constituer un acteur couvrant l'ensemble du spectre des compétences nécessaires à la réponse aux appels d'offres ferroviaires régionaux.

Elle repose également sur la complémentarité de leurs activités dans les régions Haut-de-France et Grand Est, où les deux groupes sont présents. A ce titre, ces deux régions constitueront les premières cibles de cette joint-venture.