Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: signature de décrets contre le dumping social information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Getlink se félicite de la signature par le secrétaire d'État délégué à la Mer et à la Biodiversité, des décrets d'application de la loi visant à lutter contre le dumping social et à renforcer la sécurité du transport maritime transmanche.



Cette loi prévoit le principe d'un salaire minimum aux marins naviguant entre la France et l'Angleterre. Elle était appelée à être complétée par des décrets portant notamment sur les critères d'exploitation des lignes concernées et la durée maximale d'embarquement.



Adoptée par le Parlement français à l'été 2023, la loi a pour objectif de rétablir des conditions de concurrence loyale entre opérateurs et de lutter contre l'exploitation humaine des équipages à bord des ferries battant pavillon de libre immatriculation en mettant en place un salaire minimum et des moyens de contrôle du respect des conditions d'emploi au sein des opérateurs maritimes reliant la France à la Grande-Bretagne.



' L'entrée en vigueur de la loi à travers la signature des décrets d'application représente une avancée décisive vers le retour à des conditions de concurrence loyale entre les différents opérateurs du transport transmanche ', a déclaré Yann Leriche, Directeur général de Getlink.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +2.46%