Getlink: service d'autoroute ferroviaire pour CargoBeamer

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que sa filiale de fret ferroviaire Europorte a été retenue par CargoBeamer pour effectuer la traction du nouveau service d'autoroute ferroviaire entre Sète, dans le sud de la France, et Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne.



Le train tracté par Europorte comporte 20 wagons et permet de transporter l'équivalent de 38 camions. L'opérateur reliera ainsi, à raison de deux rotations par semaine, ces hubs logistiques à fort potentiel de développement.



'Cette nouvelle autoroute ferroviaire permet de répondre doublement à la problématique de pénurie européenne de chauffeurs poids lourds, ainsi qu'à la décarbonation de la chaîne logistique européenne en évitant l'émission de 16.248 tonnes de CO2 par an', souligne le groupe.





