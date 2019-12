GETLINK : Sandrine Prieur est nommée directrice RSE

(AOF) - Sandrine Prieur est nommée directrice RSE de Getlink à compter du 2 décembre 2019. Elle intègre le comité exécutif du groupe et reportera directement à François Gauthey, directeur général délégué du groupe. Sandrine Prieur (53 ans) a été dernièrement directrice adjointe de l'environnement et du développement durable du groupe ADP, en charge de la performance RSE et de la politique environnementale et énergétique.