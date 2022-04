Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : ricoche sous 16,7E, accélération sous les 16E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 12:41









(CercleFinance.com) -Getlink ricoche par 2 fois sous 16,7E: une accélération à la baisse est possible sous les 16E (ex-résistance des 17 et 18 mars) avec un premier palier de soutien crédible vers 15,5E.









Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -3.31%