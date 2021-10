Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : retrait de 13% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - Getlink dévoile un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 de 223,1 millions d'euros, en retrait de 13% en raison des effets persistants de la crise, dont un CA pour la division Eurotunnel en retrait de 15% à 190,7 millions. Le CA des navettes Eurotunnel a baissé de 20% à 148,7 millions d'euros dans un contexte difficile de fermeture partielle de la frontière, alors que celui du réseau ferroviaire a augmenté de 5% à 39,2 millions, porté par le redémarrage progressif d'Eurostar. Europorte, la division de Getlink spécialisée dans les services de fret ferroviaire, a quant à elle enregistré une performance opérationnelle jugée solide, avec un chiffre d'affaires stable à 32,3 millions d'euros.

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -1.33%