Getlink: résultat net annuel en progression de 30%

(CercleFinance.com) - Getlink publie au titre de l'année 2023 un résultat net en progression de 30% à 326 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 11% à 979 millions, après provision d'un montant de 156 millions liée au futur partage des profits d'ElecLink.



Le chiffre d'affaires du groupe d'infrastructures s'est accru de 14% à 1,83 milliard d'euros, soutenu par la contribution sur une année pleine d'ElecLink, tandis que ses divisions Eurotunnel et Europorte ont réalisé des croissances respectives de 8% et 9%.



Un dividende de 0,55 euro par action, en hausse de 10%, sera proposé à l'AG du 7 mai. Pour 2024, Getlink affiche un objectif d'EBITDA entre 780 et 830 millions d'euros, 'dans un contexte d'intensité concurrentielle très forte sur le transport transmanche'.





